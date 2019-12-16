«Дочка» РЖД ввела скидки на верхние боковушки в плацкарте

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) ввела скидки в размере 30% на верхние боковые полки и места, расположенные в конце плацкартных вагонов, сообщается на сайте компании.

Предложение распространяется на все поезда дальнего следования, отправляющиеся из России с 13 января по 20 февраля, с 25 февраля по 6 марта, а также с 11 марта по 31 марта 2020 года. Исключение составляет лишь фирменный поезд № 146/145 Москва — Назрань.

В ноябре ФПК представила три концепта новых плацкартных вагонов. В них предусмотрены индивидуальные столики, сдвижные перегородки и капсульный дизайн. На тот момент в компании еще не решили, какой вариант будет принят.