Пассажирке летевшего из Гоа в Москву самолета сломал нос попутчик

Полиция начала проверку после того, как мужчина ударил пассажирку кулаком в нос на борту рейса Гоа — Москва, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Как установили сотрудники транспортной полиции, между двумя пассажирами возник конфликт после того, как мужчина резко закрыл откидной столик и побеспокоил женщину, сидевшую впереди. В ходе спора женщина выплеснула в пассажира кофе из стакана, в ответ он ударил ее кулаком в нос. Женщину по прибытию в аэропорт госпитализировали.

Источники РБК в ГУ МВД по Москве сообщили, что женщину доставили в городскую клиническую больницу имени М.Е. Жадкевича, где ей диагностировали перелом костей носа и отек мягких тканей.

Ранее 16 декабря сообщалось, что пассажир самолета, следовавшего из Минеральных Вод в Новосибирск, нецензурно выражался в адрес экипажа, бил ногами в стенку салона и пытался проникнуть в кабину пилота. Экипаж, чтобы остановить его, привязал дебошира к креслу. В отношении пассажира завели уголовное дело о хулиганстве (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК).