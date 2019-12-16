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Адвокат сообщил о нескольких попытках самоубийства историка Соколова

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, несколько раз пытался покончить с собой, рассказал РБК его адвокат Александр Почуев.

«Да, было несколько попыток. С самого начала он собирался покончить с собой, об этом писали в СМИ», — сообщил Почуев. По его словам, совершить суицид историк пытался в ходе проверки показаний в квартире и позднее в СИЗО.

В ноябре стало известно о попытке самоубийства Соколова. «Невские вести» сообщали, что историк пытался покончить с собой, когда с него сняли наручники в ходе следственного эксперимента. Почуев уточнил, что это произошло не во время следственных действий, а в перерыве между ними.

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак, в котором были женские руки и травматический пистолет. Затем в квартире у историка обнаружили и другие части тела. На допросе он признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в отношениях.

Теги: СПбГУ, историк, суицид, новости РБК
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