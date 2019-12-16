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СК завел дело из-за смерти в больнице лечившегося от гайморита подростка

В Анапе в больнице умер подросток, лечившийся от гайморита. Следователи изучают обстоятельства произошедшего, завели уголовное дело, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

13-летний мальчик поступил в городскую больницу Анапы 6 декабря с диагнозом «синусит». Врачи диагностировали у него двусторонний гнойный гайморит. Чтобы помочь подростку, ему сделали анестезию носовых проходов, пункцию и промывку пазух. Внезапно после этого состояние подростка резко ухудшилось. Мальчика отправили в реанимацию, однако несмотря на все усилия врачей через некоторое время он умер.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Как пишет «Анапа Life», ребенка в больницу отвели родители, которых обеспокоило то, что у мальчика регулярно появлялся насморк. «На приеме не спросили ни данных, ни историю болезни ребенка, не уточнили, есть ли у сына аллергия на тот или иной препарат. Врач, осмотрев мальчика, попросил сделать снимок. После осмотра снимка доктор принял решение делать промывание носовых пазух. После первого прокола видно было, что мальчику очень больно, но он терпит», — приводит слова отца мальчика издание.После того как врач сделал второй прокол, мальчик перестал дышать. Ему попытались сделать искусственное дыхание, после чего отправили в реанимацию. Примерно через час врачи сообщили о смерти подростка.

Ранее в декабре две девочки 14 и 17 лет умерли в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. Блохина после пересадки костного мозга. В сентябре на проблемы в центре жаловались работавшие там детские онкологи.

Теги: болезнь, уголовное дело, Следственный комитет, подросток, Анапа
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