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В Госдуму внесли законопроект об альтернативе смертной казни

В Госдуму внесли проект закона о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающих замену смертной казни на пожизненное лишение свободы с одиночным содержанием.

По мысли автора законопроекта, депутата фракции ЛДПР Сергея Иванова, новый закон должен исправить несправедливость, возникшую в результате того, что лица, чьи преступления достойны высшей меры наказания, то есть смертной казни, в силу действующего в России моратория приговариваются просто к пожизненному лишению свободы, которое считается более мягкой мерой.

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«Одиночное пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в тюрьме, является более строгим наказанием, чем пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии. Это позволит соблюсти принцип справедливости, установив разную степень ответственности за преступления различной тяжести и меры вины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В отзыве правительства на законопроект указывается, что кабмин поправки в УК и УПК не поддерживает. В том числе и потому, что реализация законопроекта может потребовать строительства тюрем специализированного типа с более строгими условиями содержания, что, в свою очередь, потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

Последняя смертная казнь в России состоялась в 1996 году. В 2009 году Конституционный суд постановил, что в стране смертные приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение (хотя из Уголовного кодекса смертная казнь не исключена). В 2017 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума.

В ноябре 2019 года Левада-центр сообщил, что с 2017 года доля россиян, поддерживающих возвращение смертной казни, выросла на 5 п.п. — с 44% до 49%.

Теги: Госдума, законопроект
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