В Госдуму внесли законопроект об альтернативе смертной казни

В Госдуму внесли проект закона о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающих замену смертной казни на пожизненное лишение свободы с одиночным содержанием.

По мысли автора законопроекта, депутата фракции ЛДПР Сергея Иванова, новый закон должен исправить несправедливость, возникшую в результате того, что лица, чьи преступления достойны высшей меры наказания, то есть смертной казни, в силу действующего в России моратория приговариваются просто к пожизненному лишению свободы, которое считается более мягкой мерой.

«Одиночное пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в тюрьме, является более строгим наказанием, чем пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии. Это позволит соблюсти принцип справедливости, установив разную степень ответственности за преступления различной тяжести и меры вины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В отзыве правительства на законопроект указывается, что кабмин поправки в УК и УПК не поддерживает. В том числе и потому, что реализация законопроекта может потребовать строительства тюрем специализированного типа с более строгими условиями содержания, что, в свою очередь, потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований.