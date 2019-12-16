Роскомнадзор попросил Twitter объяснить блокировку российских аккаунтов

Роскомнадзор обратился в Twitter с просьбой объяснить причины ограничения доступа к некоторым российским аккаунтам, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Как отмечает Роскомнадзор, Twitter ограничил доступ к страницам Россотрудничества и проекта «Хорошие новости», а также к аккаунту председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича. В связи с этим ведомство направило письмо директору Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни.

«Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса», — утверждается в письме.

При переходе на указанные аккаунты в Twitter сообщается, что действие учетных записей приостановлено.

В то же время в Роскомнадзоре обратили внимание на то, что в Twitter остается доступным контент, о блокировке которого просило ведомство. Ранее Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к более чем 950 материалам. В заявлении указывается, что речь идет об информации экстремистского характера, детской порнографии, суицидальном контенте, а также информации о продаже и пропаганде наркотиков.