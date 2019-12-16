ФБК сообщил о задержании директора Жданова после выхода из-под ареста

В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова сразу после выхода из спецприемника, где он отбывал арест на 10 суток. Об этом РБК сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин.

«Насколько мне известно, его задержали, да, и похоже, везут в какое-то ОВД. Есть практика, когда людей из спецприемника привозят в ОВД и оттуда отпускают. Но, возможно, будет какой-то новый суд, посмотрим, что будет происходить», — сказал он.

Момент задержания на своей странице в Twitter опубликовал глава ФБК Алексей Навальный.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что информацией по данному поводу не обладают.