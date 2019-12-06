Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.

«Из зала суда его повезли в ОВД «Лужники», далее доставят в один из спецприемников», — уточнил юрист.

По словам адвоката, Жданова признали виновным по ч. 2 ст 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) за сообщение в Twitter, в котором он призывал избирателей 14 июля прийти на встречу с ним как с кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Ранее 6 декабря стало известно о задержании Жданова у здания ФБК в Москве, на месте правоохранительные органы составили протокол по статье 20.2 КоАП.