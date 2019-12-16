В Петербурге из ювелирного салона украли украшения на 10 млн руб.

В Петербурге из ювелирного салона украли украшения на 10 млн руб.

В Санкт-Петербурге полиция ищет злоумышленников, ограбивших ювелирный салон и похитивших украшений на сумму более 10 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 15 декабря неизвестные обокрали магазин ювелирных изделий «Адамас» на проспекте Большевиков, 3. Преступники пробрались в салон через подвал: они проломили перекрытие и проникли в помещение для хранения ювелирных изделий.

Потом злоумышленники спилили двери на двух сейфах, украли драгоценности и скрылись. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В ювелирном салоне на проспекте Большевиков сообщили РБК, что не комментируют ситуацию.

В октябре предъявили обвинение бывшей кассирше казанского банка, которую подозревали в серии грабежей ювелирных салонов в Санкт-Петербурге. Преступления совершались с 2011 по 2013 год, ущерб от ограблений составил 20 млн руб. Также женщину подозревали в краже 11 млн руб. из банка, где она раньше работала.