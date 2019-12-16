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Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем [его обещаний] было завершение войны», — сказал Песков, добавив, что в целом «констатировать разницу» в подходах двух президентов «не дело Москвы».

Он добавил, что в Кремле надеются, что план Зеленского будет реализован и что Украина выполнит минские договоренности.

После саммита в «нормандском формате», состоявшегося в Париже 9 декабря, Зеленский заявил, что некоторые положения минских соглашений необходимо изменить, так как ситуация в регионе поменялась за последние четыре года. В частности, речь шла о пункте о передаче Киеву границы с Россией в Донбассе после проведения там местных выборов.

Зеленский отметил, что на месте Порошенко никогда бы подобное соглашение не подписал. «Но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена», — добавил он.

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Дмитрий Песков, Украина
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