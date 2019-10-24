Полиция в Новосибирске сняла дебоширов с рейса в Пхукет

Полиция в Новосибирске сняла дебоширов с рейса в Пхукет

В Новосибирске сняли с самолета двоих граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражались, сообщает пресс-служба УМВД. Это произошло 23 октября в аэропорту Толмачево. Авиалайнер должен был лететь в Пхукет.

Экипаж принял решение об отказе в перелете этим пассажирам. Полицейские затем задержали дебоширов. На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.

«В настоящее время материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области для принятия процессуального решения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На прошлой неделе пассажирский самолет, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира, чье агрессивное поведение угрожало безопасности полета. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения.

