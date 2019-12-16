Эксперты оценили предложение расселять ветхие дома за счет ипотеки

Расселение ветхих и аварийных домов за счет ипотеки поможет гражданам переселиться в новое жилье, минуя временные варианты. Однако эта схема вряд станет массовой, так как не все собственники готовы к выплате регулярных ипотечных платежей даже по сниженной ставке. Такое мнение высказала в разговоре с РБК младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Таким образом она прокомментировала поправки к законопроекту, согласно которым расселять аварийные и ветхие дома планируется за счет ипотеки. Соответствующий документ подготовили в комитете Госдумы по бюджету и направили на отзыв вице-премьеру правительства России Виталию Мутко.

Поправки предусматривают, что Фонд содействия реформированию ЖКХ возьмет на себя частичные ипотечные обязательства, оплатив первый взнос. Годовая ставка по ипотеке для проживающих в аварийных и ветхих домах составит не более 3%.

По мнению Щурихиной, если поправки будут приняты, такая система должна предусматривать меры против злоупотребления предложенными льготами, считает она.

О малоэффективности предложенной схемы из-за того, что проживающие в ветхих и аварийных домах часто являются неплатежеспособными, также говорил РБК директор департамента развития продукта ГК «ФСК» Павел Брызгалов. «Такой подход может быть дополнительным решением, но вряд ли он получит широкое распространение, особенно в регионах», — отметил он. По его мнению, эффективнее могла бы работать схема финансирования расселения за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ — по аналогии с тем, как это делает Фонд реновации в Москве.