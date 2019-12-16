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Эксперты оценили предложение расселять ветхие дома за счет ипотеки

Расселение ветхих и аварийных домов за счет ипотеки поможет гражданам переселиться в новое жилье, минуя временные варианты. Однако эта схема вряд станет массовой, так как не все собственники готовы к выплате регулярных ипотечных платежей даже по сниженной ставке. Такое мнение высказала в разговоре с РБК младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Таким образом она прокомментировала поправки к законопроекту, согласно которым расселять аварийные и ветхие дома планируется за счет ипотеки. Соответствующий документ подготовили в комитете Госдумы по бюджету и направили на отзыв вице-премьеру правительства России Виталию Мутко.

Поправки предусматривают, что Фонд содействия реформированию ЖКХ возьмет на себя частичные ипотечные обязательства, оплатив первый взнос. Годовая ставка по ипотеке для проживающих в аварийных и ветхих домах составит не более 3%.

По мнению Щурихиной, если поправки будут приняты, такая система должна предусматривать меры против злоупотребления предложенными льготами, считает она.

О малоэффективности предложенной схемы из-за того, что проживающие в ветхих и аварийных домах часто являются неплатежеспособными, также говорил РБК директор департамента развития продукта ГК «ФСК» Павел Брызгалов. «Такой подход может быть дополнительным решением, но вряд ли он получит широкое распространение, особенно в регионах», — отметил он. По его мнению, эффективнее могла бы работать схема финансирования расселения за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ — по аналогии с тем, как это делает Фонд реновации в Москве.

Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков назвал инициативу Юркова «абсолютно логичной». По его словам, сейчас в России около 4 млн человек проживают в зданиях, износ которых составляет 70% и выше. «По данным за 2018 год, в России площадь аварийного жилья составляет 25,5 млн кв. м, а площадь ветхого, по нашим оценкам, — примерно в 3 раза больше. К 2035 году количество непригодного жилья может составить около 85 млн кв. м. Расселение людей, которые там находятся, за счет бюджетных средств будет сопряжено с существенными денежными затратами», — сообщил он РБК.

В то же время, отмечает Диваков, у большинства людей, проживающих в ветхом жилье, небольшой доход, среди них много пенсионеров, поэтому возраст и доход могут служить ограничением для получения ипотеки. Кроме того, по мнению Дивакова, некоторые сложности могут создать новые правила ДДУ (договор долевого участия) с использованием эскроу: в таком случае нужно решать вопрос с проживанием людей до введения объекта в эксплуатацию.

Директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов напомнил, что сейчас при расселении аварийного фонда происходит равнозначный обмен жилплощади. «Но варианты застройки сейчас настолько разные, что даже пара квадратов играет важную роль. Формат льготной ипотеки можно использовать для переселенцев, которые хотели бы получить квартиры большей площади», — рассказал РБК Арсланов.

Теги: ипотека, ЖКХ, аварийные дома, новости РБК
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В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
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