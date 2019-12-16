Кремль переадресовал правительству вопрос о расселении аварийного жилья

Вопрос о способах расселения аварийного жилья должно решать правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это чисто вопрос правительства», — сказал он в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу разрешить россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье с помощью субсидируемой государством ипотеки.

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