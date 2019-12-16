Песков описал планы Путина под Новый год словами «работать и работать»

Песков описал планы Путина под Новый год словами «работать и работать»

Говорить о том, как именно президент Владимир Путин будет проводить новогоднюю ночь, пока преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года», — сказал он.

Песков также не стал отвечать на вопрос о том, с чего глава государства начнет работу в новом году. «Это мы сообщим своевременно», — отметил он.

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