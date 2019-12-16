Сенаторы оценили место России в рейтинге могущественных стран

Россию можно поставить на первое место в рейтинге влиятельности стран за способность решать международные споры. Об этом РБК сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам Цекова, сегодня многие страны желают, чтобы Россия была посредником в урегулировании каких-то конфликтов. «Показательна ситуация в Сирии. Курды сейчас стараются урегулировать отношения с Башаром Асадом и призывают в качестве посредника выступить Россию», — сказал Цеков.

Такое мнение сенатор высказал в ответ на просьбу РБК прокомментировать рейтинг «самых влиятельных стран», составленный изданием U.S.News. Американское издание поставило США на первое место, Россию и Китай — на второе. На третьем, четвертом и пятом местах расположились Германия, Великобритания и Франция соответственно.

Цеков считает, что экономическая составляющая очень важна в оценке влиятельности, но она не главная. Бóльшую роль, по его словам, играют современный уровень вооруженных сил государства, его значимость на международной арене, умение эффективно выступать посредником.