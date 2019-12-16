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Малышева ответила на сообщения о недопуске в Россию ее соведущего

Ведущего программы «Жить здорово» Германа Гандельмана пропустили через границу, и он принял участие в съемках новогоднего цикла передачи, заявила РБК телеведущая Елена Малышева.

«Он был пропущен через через границу Российской Федерации и принял участие в съемках новогоднего цикла программы. В этом может убедиться любой человек, включив телевизор», — сказала она.

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16 декабря Baza сообщила, что гражданин Израиля Гандельман не смог пройти паспортный контроль в Домодедово из-за проблем с визой. По данным издания, Малышева лично приехала в аэропорт и требовала пропустить соведущего, однако в итоге Гандельман вернулся в Израиль.

«Ко всем процедурам, которые проводятся в аэропортах, на таможне и в паспортном контроле, мы относимся с большим уважением. И те недочеты, на которые обратили внимание службы аэропорта, были немедленно исправлены», — сказала Малышева РБК.

Теги: Елена Малышева, телеведущий, граница, новости РБК
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