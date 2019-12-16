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ФСБ нашла у главы преступной группы из Красноярска оружие и части бомбы

В Красноярском крае оперативники Федеральной службы безопасности при обысках у подозреваемого в ряде преступлений гражданина нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, боеприпасы и оружие. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного управления ведомства сообщает «РИА Новости».

ФСБ считает, что им удалось раскрыть деятельность «межнациональной преступной группировки», которая состояла из уроженцев стран Центрально-Азиатского региона, Закавказья и России. Опасные предметы были найдены во время обысков у Беслана Алиева, которого силовики считают лидером этой группировки.

Правоохранителям удалось установить его причастность к покушению на убийство в 2018 году и к ряду других преступлений.

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«Алиеву было предъявлено обвинение в приготовлении к преступлению, убийству и в умышленном уничтожении чужого имущества», — цитирует агентство сообщение ведомства. Кировский районный суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Теги: ФСБ России, Красноярск, бомба
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