Группа Red Hot Chili Peppers выступила на фоне египетских пирамид

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выступила в пятницу, 15 марта, перед зрителями у египетских пирамид в Гизе. Трансляция концерта велась на канале в YouTube.

Фото: Global Look Press / DPA / Gehad Hamdy

Reuters сообщает, что на концерте присутствовали около 10 тыс. человек. Агентство добавляет, что его организовало Министерство туризма Египта. Отмечается, что последний международный концерт, который состоялся возле египетских пирамид, проходил в 2015 году. Тогда в Гизе выступал греческий пианист Янни Хрисомаллис.

Фото: Global Look Press / DPA / Gehad Hamdy

Группа Red Hot Chili Peppers образовалась в 1983 году. Она получила семь премий «Грэмми».