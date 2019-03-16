Общество , 07:40
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Группа Red Hot Chili Peppers выступила на фоне египетских пирамид
Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выступила в пятницу, 15 марта, перед зрителями у египетских пирамид в Гизе. Трансляция концерта велась на канале в YouTube.
Reuters сообщает, что на концерте присутствовали около 10 тыс. человек. Агентство добавляет, что его организовало Министерство туризма Египта. Отмечается, что последний международный концерт, который состоялся возле египетских пирамид, проходил в 2015 году. Тогда в Гизе выступал греческий пианист Янни Хрисомаллис.
Группа Red Hot Chili Peppers образовалась в 1983 году. Она получила семь премий «Грэмми».