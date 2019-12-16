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Замглавы Минфина напомнил о копилках для пенсий у советских рабочих

У рабочих времен раннего СССР были специальные копилки для пенсионных накоплений, которые они не могли открыть самостоятельно, рассказал в интервью РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«В ранние советские годы рабочим на фабриках раздавали коробочки, так называемые копилки, ключ от которых оставался у кассира банка. Рабочие пополняли копилку, но открыть ее не могли. Они приносили ее в банк, банковский работник открывал и клал деньги на счет этого рабочего», — сказал Моисеев.

О таких копилках замминистра упомянул, говоря о преимуществах гарантированного пенсионного плана (ГПП) перед банковскими депозитами. По его словам, большинству людей необходимы искусственные ограничения, чтобы не потратить свои сбережения.

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По его словам, сохранять деньги с помощью гарантированного пенсионного плана удобнее, чем держать деньги на депозите в банке. В последнем случае «может возникнуть соблазн: порадовать себя новинкой, а не отложить деньги на пенсию», считает замглавы Минфина.

В качестве других преимуществ такого инструмента Моисеев назвал отсутствие у банков выплатных продуктов, которые могли бы конкурировать с пенсионными фондами, наличие гарантий на всю сумму накоплений и множество налоговых льгот.

Теги: пенсия, копилка, Алексей Моисеев
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