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В Волгоградской области отстранили отрезавшего челку школьнику педагога

Учительницу русского языка Гульнару Мунтаеву из города Палласовка Волгоградской области отстранили от работы на время служебного расследования из-за ее решения отрезать восьмикласснику челку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора школы № 2 Лидию Авдощенко.

Авдощенко рассказала, что учительница отрезала кончик челки своему ученику, когда тот подошел к ней сдавать тетрадь. По словам директора, учительница обрезала школьнику самый конец — около полутора сантиметров — длинной пряди волос, которая свисала прямо на лицо 14-летнего подростка. После этого мальчик пошел на другой урок, а затем домой, рассказала директор школы, а позже кто-то другой ему отрезал челку полностью, сообщила директор школы.

Авдощенко также рассказала, что Мунтаева — классный руководитель восьмого класса, в котором учатся ребята с плохой успеваемостью. По словам директора, мальчик, которому обрезали челку, ни с кем не конфликтовал, был тихим и спокойным ребенком из многодетной семьи. По ее словам, родители мальчика от претензий к классному руководителю отказались.

В октябре прокуратура Альметьевска (Республика Татарстан) начала проверку информации о том, что учительница одной из местных школ заклеивала рты скотчем первоклассникам. Известно, что женщина уже уволилась из учебного заведения.

Теги: учитель, Волгоградская область
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