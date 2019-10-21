Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 63,76 (-0,19) Quote, 12:56
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 71,17 (+0,04) Quote, 12:56
Прокуратура проверит информацию о заклеившей рты школьникам учительнице Общество, 15:05 Тренер «Амура» пригрозил судье сжечь его машину во время игры КХЛ Спорт, 15:04 На Украине министр извинился за песню «Квартала 95» об экс-главе Нацбанка Политика, 14:58 США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей Экономика, 14:57 В Подмосковье зафиксированы новые температурные рекорды Общество, 14:56 Психиатр назвала наиболее частую причину детских суицидов Общество, 14:54 Как устроены современные кухонные плиты и духовки РБК и Electrolux, 14:49 Как применять возможности цифровой трансформации офисов на практике РБК и Xerox, 14:49 Войны, госконтроль и азиатский NASDAQ: как возник фондовый рынок в Китае Quote, 14:49 Минстрой разработает законопроект по борьбе с потребительским терроризмом Общество, 14:43 Суд отказался заблокировать деятельность BlaBlaCar Технологии и медиа, 14:38 В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила Общество, 14:31 На матч «Зенита» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов назначены судьи из Турции Спорт, 14:23 Правительство Испании установило дату перезахоронения Франко Политика, 14:20
Общество ,  
0 
Прокуратура проверит информацию о заклеившей рты школьникам учительнице

Прокуратура Альметьевска начала проверку информации о том, что учительница в одной из школ города заклеила скотчем рты первоклассникам. Об этом сообщил РБК старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Если эта информация найдет свое подтверждение, надзорным ведомством будут приняты предусмотренные законом меры реагирования», — сказал Галиев.

По данным «РБК Татарстан», анонимную информацию о том, что педагог школы №25 Альметьевска заклеила ученикам рты скотчем, опубликовали 20 октября в группе «ВКонтакте» «Поборы в школах и детсадах, НОВОСТИ ШКОЛ». Один из участников группы сообщил, что среди пострадавших детей был его сын, в связи с чем он уже подал заявление в правоохранительные органы.

В марте 2019 года прокуратура Курганской области сообщила, что воспитательница одного из детских садов областного центра заклеила рот скотчем ребенку, чтобы тот перестал плакать. По результатам проверки воспитатель была уволена и привлечена к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Теги: Татарстан, прокуратура, школа, учительница, дети
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
В Якутии оштрафовали заклеившую детям рот скотчем воспитательницу
Общество
В Амурской области проверят больницу после сообщений о перевязке скотчем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter