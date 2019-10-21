Прокуратура проверит информацию о заклеившей рты школьникам учительнице

Прокуратура Альметьевска начала проверку информации о том, что учительница в одной из школ города заклеила скотчем рты первоклассникам. Об этом сообщил РБК старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Если эта информация найдет свое подтверждение, надзорным ведомством будут приняты предусмотренные законом меры реагирования», — сказал Галиев.

По данным «РБК Татарстан», анонимную информацию о том, что педагог школы №25 Альметьевска заклеила ученикам рты скотчем, опубликовали 20 октября в группе «ВКонтакте» «Поборы в школах и детсадах, НОВОСТИ ШКОЛ». Один из участников группы сообщил, что среди пострадавших детей был его сын, в связи с чем он уже подал заявление в правоохранительные органы.

В марте 2019 года прокуратура Курганской области сообщила, что воспитательница одного из детских садов областного центра заклеила рот скотчем ребенку, чтобы тот перестал плакать. По результатам проверки воспитатель была уволена и привлечена к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).