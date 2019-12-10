Диетолог назвала пять вредных продуктов на новогоднем столе

Диетолог Мария Дубская назвала пять, по ее мнению, самых вредных продуктов на новогоднем столе, пишет «Пятый канал».
В материале говорится, что первое место по вредности занимает майонез, который она предлагает заменить греческим йогуртом или обычным йогуртом без вкусовых добавок и злаков.
Второе место по калорийности у шампанского, говорится в материале. Оно стимулирует голод и вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта.
На третье место специалист поставила жирное мясо: колбасы, ветчина, свинина. Дубская отметила, что колбаса и ветчина часто добавляются в салат «Оливье».
Далее следуют соленья. Диетолог рекомендует заменить маринованные овощи на свежие.