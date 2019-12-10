Диетолог назвала пять вредных продуктов на новогоднем столе

Диетолог назвала пять вредных продуктов на новогоднем столе

Диетолог Мария Дубская назвала пять, по ее мнению, самых вредных продуктов на новогоднем столе, пишет «Пятый канал».

В материале говорится, что первое место по вредности занимает майонез, который она предлагает заменить греческим йогуртом или обычным йогуртом без вкусовых добавок и злаков.

Второе место по калорийности у шампанского, говорится в материале. Оно стимулирует голод и вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта.

На третье место специалист поставила жирное мясо: колбасы, ветчина, свинина. Дубская отметила, что колбаса и ветчина часто добавляются в салат «Оливье».

Далее следуют соленья. Диетолог рекомендует заменить маринованные овощи на свежие.