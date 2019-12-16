Власти Казахстана опровергли заявления о поддержке переименования Алматы

Ерлан Карин, советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опроверг информацию о том, что власти республики поддерживают идею переименования Алматы в Алма-Ату. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Informburo.kz.

Карин прокомментировал заявление писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, который сообщил, что обсуждал смену названия Алматы на недавней встрече с Токаевым. По его словам, инициативу поддержали глава республики, а также аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев. Сулейменов отметил, что за возвращение городу прежнего названия — Алма-Ата — выступают многие жители мегаполиса.

Советник президента назвал писателя «давним сторонником» идеи переименования Алматы. «Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее», — написал он. По словам Карина, Токаев считает, что этот вопрос должен решаться с учетом мнения жителей города, а не «кулуарно, в кабинетах».

Как написал в своем Instagram Сагинтаев, вопрос о переименовании Алматы не стоит на повестке дня.