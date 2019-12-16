Кадастровая палата назвала самую популярную тему обращений граждан

В 2019 году в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВТЦО) Федеральной кадастровой палаты обратились 3,5 млн человек, чаще всего граждан интересовал необходимый пакет документов для проведения сделок, следует из сообщения кадастровой палаты, поступившего в РБК.

«Более половины всех обращений связано с подготовкой и подачей необходимых документов для проведения учетно-регистрационных процедур — 55% от всех обращений», — говорится в сообщении.

Еще 19% обращений было посвящено уточнению статуса уже поданных заявлений. В среднем на один запрос сотрудники тратили четыре минуты.

На жителей Москвы и Подмосковья приходится примерно треть обращений, свыше 11% — на жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3,6% — на Татарстан, 3,1% — на Свердловскую область.