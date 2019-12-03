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Премьер Финляндии ушел в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне ушел в отставку, сообщает Reuters.

Президент Саули Ниинистё принял его прошение, однако попросил продолжить исполнять обязанности главы правительства до назначения нового кабмина.

Отставка Ринне последовала за высказыванием Катри Кулмуни, лидера центристской партии Финляндии («Финляндский центр»), входящей в правительственную коалицию, об утрате доверия к премьеру.

Как отмечает агентство, правительство Ринне критиковали за то, как оно действовало в ходе двухнедельной забастовки государственного почтового сервиса Финляндии Posti, а позднее — в ходе забастовки национальной авиакомпании Finnair.

Ринне занимал пост премьер-министра Финляндии с июня 2019 года. Он является председателем социал-демократической партии.

Теги: премьер-министр, Финляндия, отставка, Правительство
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