Кабмин не поддержал поправки к закону о продаже лекарств в интернете

Кабмин не поддержал поправки к закону о продаже лекарств в интернете

Правительство России не поддержало инициативу Госдумы разрешить онлайн продажу лекарств по рецепту. Об этом сообщил «Коммерсанту» член комитета по охране здоровья Госдумы депутат Александр Петров.

Так кабмин вынес отрицательное решение относительно поправок к законопроекту о дистанционной торговле, предложенного ко второму чтению в нижней палате парламента. Согласно изменениям, которые были вынесены на обсуждение осенью, в России с 1 июля 2020 года предусматривалась легализация покупки лекарств без рецепта в интернете, а с 1 января 2022 года разрешение касалось рецептурных препаратов.

В заключении правительства говорится, что в законопроекте не доработаны вопросы, связанные с процедурой учета рецептурных бланков, а также отсутствует четкий алгоритм проверки рецептов, которые будут направляться в аптеку через интернет.

Первое чтение законопроекта прошло в 2017 году. В его изначальной версии предполагалась легализация дистанционных продаж только безрецептурных лекарств. С призывом ускорить принятие законопроекта в феврале выступал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что продажа лекарств как без рецепта, так и рецептурных препаратов — «то, куда нам нужно двигаться».



