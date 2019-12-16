В РВСН заявили о планах США испытать две новые ракеты средней дальности

В РВСН заявили о планах США испытать две новые ракеты средней дальности

Соединенные Штаты до конца 2019 года намерены испытать ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом заявил главнокомандующий РВСН, генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

По словам военнослужащего, в США пройдут учения с крылатой ракеты с дальностью действия более 1 тыс. км и с ракетой с дальностью более 3 тыс. км.

При этом Каракаев не исключил, что эти комплексы не могут быть оснащены ядерными боеголовками.

12 декабря на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии были проведены испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая пролетела более 500 км. Производство и испытание таких ракет ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли 2 августа.

Причиной такого решения американские власти называли российскую ракету 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушала соглашение. В Москве высказывали претензии по поводу пусковых установок Mk-41 в Румынии, характеристики которых также превышали ограничения ДРСМД.

