В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

Причиной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области, из-за которой пострадали 25 человек, могли стать погодные условия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

В МВД уточнили, что в момент аварии в Балахнинском районе шел дождь со снегом. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В Министерстве здравоохранения агентству сообщили, что из 25 пострадавших в результате аварии четверо находятся в больнице. 12 пассажирам врачи оказали помощь на месте, еще девятерых отпустили после осмотра в больнице.

Авария с автобусом на дороге Липовки — Галкино в Нижегородской области произошла днем 15 декабря. По данным МВД, автобус съехал в кювет и перевернулся. В МЧС сообщили, что в автобусе находились 48 человек. Ранее в Минздраве сообщали о 20 пострадавших.