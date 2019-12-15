В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении блокадницы мужчину

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в избиении и ограблении 92-летней соседки по коммунальной квартире, жительницы блокадного Ленинграда. Об этом сообщается на сайте МВД России.

В сообщении указывается, что мужчина зашел к комнату к пенсионерке, когда та была дома, избил ее и забрал ее личные вещи, мобильный, продукты и 1700 руб. После обращения женщины в полицию в квартиру выехали сотрудники службы. Вскоре им удалось задержать подозреваемого мужчину в Гатчинском районе Ленинградской области. У него забрали похищенные вещи и деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее, 12 декабря, полицейские задержали трех подозреваемых в избиении 18-летней девушки. Согласно данным МВД, конфликт произошел в кафе на Лиговском проспекте. Против мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).