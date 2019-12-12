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В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в избиении 18-летней девушки, которая ранее получила травмы в результате конфликта в кафе на Лиговском проспекте, сообщает управление МВД по городу и Ленинградской области.

Задержанные — трое молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет. По предварительным данным, они принадлежат «к неформальному сообществу». Один из задержанных учится в седьмом классе школы, самый старший — студент юридического факультета одного из вузов Санкт-Петербурга, третий нигде не учится и не работает. У одного из подозреваемых изъяли копаные патроны, их направят на экспертизу.

Сейчас проводятся обыски в местах проживания задержанных и решается вопрос об избрании меры пресечения.

10 декабря в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение из больницы о травмах, полученных девушкой. В УМВД России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По словам участницы конфликта Алины Коробейниковой, на четырех девушек, гулявших по центру Санкт-Петербурга, напали семь мужчин. Они стали задавать им вопросы о сексуальной ориентации, так как некоторые из девушек были с короткими стрижками и надели одежду, напоминающую мужскую.

Затем мужчины начали толкать девушек в бок и бить по ногам. Чтобы оторваться от преследователей, девушки забежали в кофейню и попросили вызвать охрану. По словам Коробейниковой, нападавшие вытеснили в угол Алину и Екатерину и потребовали вытащить все из карманов.

В результате конфликта 18-летняя Екатерина получила травмы. По словам ее подруги, медики диагностировали у нее сотрясение мозга.
 

Теги: Петербург, нападение, избиение, девушки
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