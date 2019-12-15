Немецкий кардиолог назвал способы защиты от болезней сердца

Кардиолог и главный врач больницы Sana в Дюссельдорфе Торстен Дилл в интервью изданию «FOCUS Online» рассказал, как защититься от болезней сердца.

Самое главное, по словам врача, следить за лишним весом, отказаться от курения, контролировать уровень холестерина и артериального давления, а также ежедневно выполнять спортивные упражнения. Дилл советует постоянно тренировать выносливость: много ходить, бегать, подниматься пешком по лестнице вместо того, чтобы использовать лифт.

Дилл отметил, что сам не курит и придерживается диеты: он ест мало мяса и отдает предпочтение рыбе и овощам, что позволяет Диллу следить за своим весом.

По словам кардиолога, одной из основных причин заболеваний сердца является стресс, так как он обычно сопровождается и другими нежелательными факторам: плохим сном, курением, употреблением алкоголя или большого количества сладостей.