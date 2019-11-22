Эксперты назвали снижающие риск сердечных заболеваний продукты

Потребление бобов, чечевицы. гороха и других бобовых растений может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на статью, опубликованную в журнале «Достижения в области питания» (Advanced in Nutrition).

Согласно результатам работы, у тех участников исследования, которые потребляли больше всего бобовых культур, риск сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и гипертонии снизился на 10% по сравнению с теми, кто потреблял меньше всего аналогичных продуктов.

Бобовые культуры богаты клетчаткой, растительным белком и другими микроэлементами, а также не содержат холестерина. Именно поэтому, отмечают авторы издания, бобовые оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

В августе Минздрав дал рекомендации, согласно которым необходимо вести правильный образ жизни и здоровое питание, чтобы справиться со стрессом, который может стать причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В частности в ведомстве посоветовали высыпаться, чередовать периоды интенсивной работы и отдыха, а также ежедневно отводить немного времени для релаксации. При этом следует избегать курения и распития спиртных напитков. Кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в разговоре с РБК объяснил, что алкоголь не помогает справиться со стрессом: «он меняет структуру сна и, скорее, в отдаленной перспективе ухудшает сопротивляемость стрессам и возможность адаптации».