В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за метели

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с метелью и гололедом. Это следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о метели будет действовать с 10:00 до 21:00 4 декабря. Усиление порывов ветра в Москве и области ожидается с 9:00 4 декабря до 6:00 6 декабря, а предупреждение о гололедице будет действовать до 9:00 5 декабря. «Желтый» уровень характеризует погоду как потенциально опасную.

Согласно прогнозу, в Москве и Подмосковье 4 декабря температура воздуха составит от минус 1 градуса до минус 3 градусов. Юго-западный ветер составит от 3 до 5 м/с, а иногда его порывы будут достигать 12–17 м/с. Ночью ожидается мокрый снег, местами гололедица.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что 4 декабря москвичей ждет первая за эту зиму метель. По его словам, в столице на виадуках и дорогах метель будет более ощутимой, но в городе ожидается «небольшой перенос снега». В четверг, 5 декабря, ожидается гололед из-за потепления.