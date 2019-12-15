Общество , 15 дек, 03:03
0
В США ранили человека в результате стрельбы в торговом центре
Неизвестный устроил стрельбу на территории торгового центра Cumberland в американском округе Кобб, штат Джорджия. Об этом говорится в заявлении окружной полиции в Twitter.
Инцидент произошел в ресторанном дворике. В результате пострадавший получил ранения, его доставили в больницу. Стрелок скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция.
По версии правоохранительных органов, причиной инцидента стала бытовая ссора.
6 декабря в городе Корал-Гейблс на юге американского штата Флорида погибли четыре человека после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.