В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина

В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина

Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника. Об этом сообщает газета The Miami Herald со ссылкой на представителей полиции.

Инцидент произошел в городе Корал-Гейблс, где двое мужчин предприняли неудачную попытку ограбления ювелирного магазина. Скрываясь от полиции, налетчики угнали грузовую машину компании экспресс-доставки UPS и взяли в заложники водителя.

Впоследствии они открыли огонь по полицейским, которые пустились в погоню за нападавшими. В результате перестрелки погибли заложник и мужчина, который стал свидетелем нападения. Нападавших застрелили полицейские.

В середине ноября в городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный открыл стрельбу у магазина Walmart. В результате погибли три человека, в том числе сам нападавший.