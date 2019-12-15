Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

Шесть автомобилей столкнулись в Москве на 82-м километре МКАД. В результате движение на трассе осложнено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла на внешней стороне дороги. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.

Ранее аналогичный случай произошел 9 декабря при столкновении шести автомобилей на 85-м километре трассы. Данных о пострадавших также не поступало.