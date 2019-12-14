Строитель погиб в аэропорту Уфы при падении с высоты

Строитель погиб в аэропорту Уфы при падении с высоты

Строитель погиб при падении с третьего этажа строящегося здания аэропорта Уфы. Об это сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 14 декабря, в 16.50 мск. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Следователи выехали на место происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее в ноябре в башкирском городе Учалы при проведении земляных работ и спаивания трубопровода произошел обвал траншеи. В результате трех рабочих завалило землей. Один из них погиб, еще двое человек в возрасте 31 и 39 лет были переданы бригаде скорой помощи.