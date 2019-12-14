МИД предупредил россиян об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи

МИД предупредил россиян об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи

Министерство иностранных дел России предупредило граждан России об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи — Вити-Леву, который является среди туристов популярным курортом. Соответствующее сообщение размещено в Twitter ситуационно-кризисного центра российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что корью заболели 5 тыс. человек, еще 21 человек погиб. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

В марте Роспотребнадзор внес в Министерство юстиции постановление главного государственного санитарного врача о неотложных мерах против распространения кори в России. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, по итогам 2018 года в России зарегистрировали 17 случаев кори на 1 млн.

Корь — заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры (до 40 градусов), сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.