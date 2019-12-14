МИД предупредил россиян об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи

Министерство иностранных дел России предупредило граждан России об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи — Вити-Леву, который является среди туристов популярным курортом. Соответствующее сообщение размещено в Twitter ситуационно-кризисного центра российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что корью заболели 5 тыс. человек, еще 21 человек погиб. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.
В марте Роспотребнадзор внес в Министерство юстиции постановление главного государственного санитарного врача о неотложных мерах против распространения кори в России. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, по итогам 2018 года в России зарегистрировали 17 случаев кори на 1 млн.
Корь — заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры (до 40 градусов), сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.