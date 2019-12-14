Синоптик пообещал москвичам ледяной дождь в воскресенье

В Москве в воскресенье, 15 декабря, ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С завтрашнего дня погода действительно начнет стремительно портиться. Дело в том, что с запада наступает гигантский циклон. Завтра к нам подойдет атмосферный фронт, который за собой и потащит атлантическое тепло, сырой и влажный воздух и осадки», — сказал он.

Тишковец добавил, что в ночь с субботы на воскресенье пройдет небольшой снег, а во второй половине дня 15 декабря он начнет переходить в «смешанную фазу». В отдельных районах Москвы и Подмосковья с 12:00 до 14:00 будет ледяной дождь.

По словам синоптика, ближе к вечеру мокрый снег и ледяной дождь перейдут уже в обычный дождь. Температура ночью составит от нуля до двух градусов тепла, а днем — от плюс одного до плюс трех градусов. «Всю неделю москвичей ожидает достаточно теплая, пасмурная и туманная погода», — добавил он.