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Синоптик пообещал москвичам ледяной дождь в воскресенье

В Москве в воскресенье, 15 декабря, ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С завтрашнего дня погода действительно начнет стремительно портиться. Дело в том, что с запада наступает гигантский циклон. Завтра к нам подойдет атмосферный фронт, который за собой и потащит атлантическое тепло, сырой и влажный воздух и осадки», — сказал он.

Тишковец добавил, что в ночь с субботы на воскресенье пройдет небольшой снег, а во второй половине дня 15 декабря он начнет переходить в «смешанную фазу». В отдельных районах Москвы и Подмосковья с 12:00 до 14:00 будет ледяной дождь.

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По словам синоптика, ближе к вечеру мокрый снег и ледяной дождь перейдут уже в обычный дождь. Температура ночью составит от нуля до двух градусов тепла, а днем — от плюс одного до плюс трех градусов. «Всю неделю москвичей ожидает достаточно теплая, пасмурная и туманная погода», — добавил он.

В Гидрометцентре сообщали, что в ближайшие дни в европейской части России будет аномально тепло. Синоптики рассказали, что температура воздуха превысит норму на 5–8 градусов. По их данным, ожидается погода, свойственная ноябрю.

Теги: новости РБК, Москва, погода
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