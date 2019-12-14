Малышева ответила на исследование о вызывающих бессонницу продуктах

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева прокомментировала исследование, в котором назывались вызывающие бессонницу продукты. Об этом она сообщила порталу URA.RU.

Ученые из колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете США пришли к выводу, что риск возникновения бессонницы повышают рафинированные углеводы. Они содержатся в хлебе, сахаре, соде и белом рисе.

Малышева отметила, что бессонница «кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем», которые могут вызвать рафинированные углеводы.

По ее словам, они могут привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, а также могут стать причиной рака, инфарктов и инсультов. Ведущая рассказала, что эти углеводы — это глюкоза, которая очень быстро всасывается в кровь. Если ее не израсходовать в мышцах, то она превратится в жир, отметила Малышева. Она добавила, что рафинированные углеводы можно употреблять, но в маленьких количествах.