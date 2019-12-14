Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

Рафинированные углеводы, содержащиеся в продуктах питания, повышают риск бессонницы. К такому выводу пришли ученые из колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете США, пишет MedicalXpress.

Эксперты провели исследование среди 50 тыс. добровольцев, которые заполняли дневники питания.

Ученые сообщили, что около 30% взрослого населения испытывает проблемы со сном. Они попытались найти альтернативы дорогому медикаментозному лечению бессонницы или когнитивно-поведенческой терапии.

Выяснилось, что рафинированные углеводы, которые содержаться в сахаре, белом хлебе, белом рисе, соде повышают уровень сахара в крови и инсулина. Отсутствие этих продуктов усиливает выработку гормонов адреналина и кортизола.

По мнению автора исследования доктора Джеймса Гангвиша, люди с «углеводной» диетой подвержены резким скачкам гормонов, которые и приводят к бессоннице. При этом те, чей рацион состоял из свежих фруктов, овощей и клетчатки, спали лучше.