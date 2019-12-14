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Черновик текста песни Элтона Джона 1970 года продали за $240 тыс.

В Великобритании на аукционе за £180 тыс. ($240 тыс.) продали первый рукописный черновик текста песни Элтона Джона Your Song, которая вышла в 1970 году и заняла седьмое место в британских чартах. Об этом сообщает Daily Mail.

Текст Берни Топина, с которым исполнитель сотрудничал на протяжении десятилетий, продала его бывшая супруга Максин Фибельман. Она в 1971 году вдохновила Джона на написание песни Tiny Dancer, а также помогала ему шить костюмы для выступлений.

72-летний певец вспоминал, что для написания музыки к тексту Your Song ему потребовалось всего десять минут, и Топин сначала не поверил в это.

На аукционе были проданы и другие оригинальные рукописи с текстами песен Элтона Джона. Так, текст Bennie And The Jets со второй строфой, которая не попала в итоговый вариант песни, продали за £67 тыс. (около $90 тыс.). Текст The Border Song, с которым Джон работал необычным способом, ушел с молотка за £24 тыс. ($32 тыс.).

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby’s были проданы знаменитые очки Джона Леннона круглой формы. За лот отдали £137,5 тыс. (около $183 тыс.), продавцом выступил бывший водитель Ринго Старра Алан Херринг. Очки появились у Леннона в 1966 году во время подготовок к съемкам фильма «Как я выиграл войну». Спустя два года участник The Beatles оставил их на заднем сиденье автомобиля.

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