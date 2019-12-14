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Очки Джона Леннона продали на аукционе Sotheby's за $183 тыс.

Круглые очки британского музыканта, одного из основателей и участников The Beatles Джона Леннона ушли с молотка за £137,5 тыс. (около $183 тыс). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

https://www.instagram.com/p/B5-PECRh1tp/?utm_source=ig_embed

На продажу очки выставил Алан Херринг — бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра. Кто стал новым владельцем, не указано.

В описании лота говорится, что эта пара досталась Леннону в 1966 году, когда тот готовился к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». К Херрингу они попали два года спустя — музыкант оставил их на заднем сидении автомобиля.

Водитель заметил, что одна линза отсоединилась от оправы. В ответ на предложение починить очки Леннон попросил Херринга, чтобы тот не беспокоился, поскольку эта пара была нужна только «для образа». «Я просто оставил их такими, какими их оставил Джон», — приводит Sotheby’s слова водителя.

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Гневное письмо Леннона к Маккартни продали на аукционе за $30 тыс.

В 2015 году на аукционе в Беверли-Хиллс за $2,4 млн была продана гитара Леннона, которая пропала в 1963 году после одного из концертов The Beatles в Лондоне. Инструмент был обнаружен в одном из комиссионных магазинов в США: гитарист Джон Маккоу купил его за несколько сотен долларов в 1970 году, не подозревая, кому ранее он принадлежал.

Год спустя на аукционе в Далласе за $35 тыс продали прядь волос Леннона, срезанную еще в 1966 году, когда музыкант снимался в фильме «Как я выиграл войну».  Лот приобрел британский коллекционер.

Теги: Джон Леннон, Sotheby's, аукцион
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