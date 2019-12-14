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Полиция Петербурга сообщила о спасении ребенка от «обезумевшей женщины»

В Санкт-Петербурге участковый полиции спас двухлетнюю девочку, которую женщина пыталась выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

14 декабря около 7 часов утра в полицию поступило сообщение, что на юго-восточной окраине города на улице Караваевской женщина выкидывает из окна вещи. При этом она держала на руках маленького ребенка.

На место происшествия прибыли экстренные службы и участковый лейтенант Наиль Исламов. Пока спасатели растягивали под окнами батут, он стоял под окнами квартиры, чтобы в случае падения девочки поймать ее или смягчить удар. Женщина, которая в сообщении петербургского главка МВД названа «обезумевшей», при этом намеревалась выбросить ребенка, чтобы «сделать ангелом».

По словам Исламова, женщина выбрасывала детские вещи и мусор, переваливалась через окно и высовывала в проем ребенка на вытянутых руках.

Когда сотрудники МЧС установили страховку, полицейский поднялся на пятый этаж и вместе с представителями экстренных служб проник в квартиру. Он смог забрать из рук женщины ребенка. Ее доставили в отдел полиции, а после передали бригаде медиков из психиатрической лечебницы.

В квартире также находился 12-летний сын гражданки. Оба ребенка были доставлены в медицинское учреждение, их здоровью ничего не грозит. Опеку над ними собираются оформить дедушка и бабушка.

В ноябре военный из Бурятии спас от пожара семью с двумя детьми. Он шел на службу, когда увидел дым из частного дома. Разбив окно, рядовой-контрактник сначала вытащил детей, а потом помог выбраться родителям.

Теги: Петербург, полиция, спасение
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