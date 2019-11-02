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Военный спас семью с детьми из горящего дома в Бурятии

Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью с маленькими детьми из горящего частного дома в Бурятии, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, поступившем в распоряжение РБК.

Рядовой контрактной службы Евгений Грешилов шел на службу в поселке Заиграево. Он заметил густой дым из частного жилого дома, в котором на момент возгорания находились спящие родители и два ребенка.

Грешилов разбил окно, вытащил из горящего дома сначала детей, а затем помог спастись их родителям.

Командование соединения РХБ защиты военного округа подало предложение в МЧС о награждении рядового за спасение жизни.

2 сентября в центре Москвы спасли из огня троих детей. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Чаплыгина. В горящей квартире находились четверо человек, из которых трое — дети. Их смогли спасти сотрудники МЧС, после чего передали медикам для осмотра.

Теги: Бурятия, пожар, военнослужащий, спасение
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