Число пострадавших при пожаре в тюменском наркодиспансере выросло до 12

Число пострадавших при пожаре в тюменском наркодиспансере выросло до 12

В результате пожара в наркодиспансере в Тюмени были госпитализированы 12 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Все пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу № 1, один пациент после оказания медпомощи был направлен на амбулаторное лечение.

«Десять человек в [состоянии] средней и легкой степени тяжести с отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение токсикологии, одна пострадавшая в тяжелом состоянии получает помощь в ожоговом отделении», — рассказали в региональном депздраве.

По словам представителя ведомства, тяжелее всех пострадала медсестра, которая пыталась оказать помощь другим раненым.

При этом в департаменте отметили, что медицинское учреждение работает в штатном режиме, в том числе принимает пациентов по неотложной помощи. Их размещение осуществляется в других отделениях.