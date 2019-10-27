В Египте начались первые совместные с Россией учения войск ПВО

В Египте стартовали первые совместные с Россией учения войск противовоздушной обороны «Стрела дружбы — 2019», говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в ходе двухнедельных учений военные создадут совместную группировку ПВО. В мероприятии также задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», а также переносные ЗРК «Игла» и зенитные самоходные установки «Шилка». Военные отыграют отражение ударов условного противника с воздуха и постреляют по мишеням, имитирующим низколетящие вражеские цели.

Учения пройдут с 26 октября по 7 ноября. Как сообщили в Минобороны, они проводятся для обмена опытом и укрепления военного сотрудничества между странами. Всего в мероприятии примут участие около ста военнослужащих Южного военного округа.

В четверг, 24 октября, Россия перебросила в Сербию зенитно-ракетные комплексы С-400 и ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С». Они примут участие во втором этапе учений по ПВО «Славянский щит — 2019», которые проходят в Сербии с 23 по 29 октября.