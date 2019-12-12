Синоптики предупредили о волнах холода зимой в Московском регионе

В течение зимы в Москве и столичном регионе ожидается несколько волн холода, во время которых столбик термометра будет опускаться ниже минус 25 градусов. Об этом «Российской газете» сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Когда именно будут такие периоды, синоптики пока не могут сказать. Вильфанд отметил, что в целом зима ожидается не холодной — на большей части России температура воздуха будет около нормы или чуть выше нее. Однако погода будет неоднородной.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина подтвердила РБК, что нынешней зимой в Центральном регионе страны ожидаются резкие скачки температуры и морозы до минус 25 градусов.

«До 22 декабря, до дня зимнего солнцестояния, температура днем будет около 0 градусов и слабый минус ночью, никаких морозов в Москве», — добавила Паршина.

«Зимой у нас холодно. Температура может понижаться до минус 25 градусов, может, и ниже, но в последние годы вероятность таких событий в столичном регионе ниже», — сказала в беседе с РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.