Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

В результате ДТП на северо-востоке Москвы легковой автомобиль упал в Яузу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичную ГИБДД.

О столкновении машины с грузовой «Газелью» пишет «РИА Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб Москвы.

По данным издания, авария произошла на улице Олений Вал на мосту через реку. После столкновения легковушка пробила ограждение и вылетела с моста в Яузу. В результате происшествия погибли два человека — водитель и пассажир.

На месте происшествия работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

Авария с участием нескольких десятков машин произошла 11 декабря в Приморском крае. На трассе под Владивостоком столкнулись около 50 транспортных средств из-за снегопада.