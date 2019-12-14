Общество , 14 дек, 08:18
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Два человека погибли в Москве при падении машины в реку
В результате ДТП на северо-востоке Москвы легковой автомобиль упал в Яузу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичную ГИБДД.
О столкновении машины с грузовой «Газелью» пишет «РИА Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб Москвы.
По данным издания, авария произошла на улице Олений Вал на мосту через реку. После столкновения легковушка пробила ограждение и вылетела с моста в Яузу. В результате происшествия погибли два человека — водитель и пассажир.
На месте происшествия работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.
Авария с участием нескольких десятков машин произошла 11 декабря в Приморском крае. На трассе под Владивостоком столкнулись около 50 транспортных средств из-за снегопада.