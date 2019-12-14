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Суд назначил дату рассмотрения дел о финансовой отчетности Трампа

Слушания Верховного суда США по делам о предоставлении президентом США Дональдом Трампом финансовой и налоговой отчетностей пройдут в марте 2020 года, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, Трамп будет просить суд ограничить полномочия конгресса и предоставить президенту иммунитет от уголовных расследований во время пребывания в должности. Вероятнее всего решение суд вынесет к концу июня, отмечает Bloomberg.

Политика
Суд обязал Трампа передать прокуратуре свои налоговые декларации за 8 лет

Ранее Федеральный суд в Нью-Йорке обязал Трампа передать свои налоговые декларации и другие финансовые документы прокуратуре Манхэттена. Трамп просил суд заблокировать передачу, ссылаясь на то, что действующий президент США не может быть фигурантом уголовного расследования. Однако судья заявил, что суд не может одобрить безграничное утверждение неприкосновенности президента.

Если Трампу и его адвокатам не удастся добиться отмены судебного решения, то президент должен будет предоставить свои налоговые декларации за предыдущие восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу. Как сообщал Bloomberg, Вэнс пытается выяснить, не были ли фальсифицированы документы об отчетности, чтобы скрыть тайные выплаты Трампа порнозвезде Сторми Дэниелс, у которой якобы была связь с президентом, во время избирательной кампании 2016 года. К тому же, по данным агентства, некоторые подконтрольные демократам палаты представителей конгресса также хотят добиться раскрытия налоговой отчетности Трампа, чтобы узнать о его возможных деловых связях с Россией. Они хотят доказать, что Трамп нарушил нормы закона, которые запрещают президенту принимать платежи от иностранных правительств или должностных лиц.

Теги: Дональд Трамп, Верховный суд США, финансовая отчетность
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